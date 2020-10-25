Разработчики отложили релиз Apex Legends для Nintendo Switch
Релиз Apex Legends для Nintendo Switch не состоится в 2020 году.
«Продолжаем усердно работать над портом, но чтобы воздать игре должное и предоставить игрокам на Nintendo Switch тот великолепный опыт, которого они заслуживают, нашей команде нужно еще немного времени. Этот год принес, мягко говоря, много неожиданных трудностей, и мы не хотим делать ничего наспех.
Владельцы Nintendo Switch могут рассчитывать, что получат Apex Legends в следующем году. Когда Apex Legends все же выйдет на Nintendo Switch, этот порт будет поддерживать кроссплатформенную игру, наш новейший сезонный контент и равный с другими версиями функционал», — приводит слова директора игры Чеда Грениера пресс-служба EA.
4 ноября игра официально выйдет в Steam.
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