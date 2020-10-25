Разработчики отложили релиз Apex Legends для Nintendo Switch

Релиз Apex Legends для Nintendo Switch не состоится в 2020 году.

«Продолжаем усердно работать над портом, но чтобы воздать игре должное и предоставить игрокам на Nintendo Switch тот великолепный опыт, которого они заслуживают, нашей команде нужно еще немного времени. Этот год принес, мягко говоря, много неожиданных трудностей, и мы не хотим делать ничего наспех.



Владельцы Nintendo Switch могут рассчитывать, что получат Apex Legends в следующем году. Когда Apex Legends все же выйдет на Nintendo Switch, этот порт будет поддерживать кроссплатформенную игру, наш новейший сезонный контент и равный с другими версиями функционал», — приводит слова директора игры Чеда Грениера пресс-служба EA.

4 ноября игра официально выйдет в Steam.