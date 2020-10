В топ-20 самых популярных игр российского PS Store попали сразу три издания FIFA 21

В цифровом магазине PlayStation Store появился раздел с самыми популярными играми в России, сообщает телеграм-канал myPlayStation. В список вошло сразу три издания свежей FIFA 21 — стандартное, Champions Edition и Ultimate Edition.

Топ-20 самых популярных игр в российском PlayStation Store

1. FIFA 21

2. The Last of Us Part II

3. Cyberpunk 2077

4. Mafia: Definitive Edition

5. The Witcher 3 GOTY

6. Days Gone

7. Ghost of Tsushima

8. Death Stranding

9. FIFA 21 Champions Edition

10. NHL 21

11. Doom Eternal

12. Assassin’s Creed Odyssey

13. Divinity: Original Sin 2

14. Crash Bandicoot 4

15. UFC 4

16. FIFA 21 Ultimate Edition

17. Watch Dogs 2

18. The Order: 1886

19. Minecraft

20. Spider-Man: Miles Morales