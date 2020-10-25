Стример Shroud раскритиковал коллег, подчинившихся новым правилам Twitch

Популярный стример Майкл Shroud Гржесик выразил возмущение реакцией коллег на новые требования Twitch, касающиеся защиты авторских прав на использование музыки в стримах. Администрация Twitch пригрозила отправить в бан каналы, владельцы которых не удалят записи, в которых звучит защищённая авторским правом музыка, вне зависимости от их срока давности.



Shroud считает, что стримеры должны были выступить единым фронтом против этих требований и заставить Twitch отменить их. Но вместо этого стримеры на словах возмутились, а на деле подчинились новым требованиям.



«Если бы мы совместно протестовали против правил и не начали удалять ролики, мы бы могли выиграть эту битву с Twitch. Но теперь мы прогнулись. Это отстой», — приводит слова Гржесика Dexerto.

Также Shroud обратил внимание на абсурдность правил, в которых не прописано, как стример может подтвердить наличие лицензии на воспроизведение в трансляции музыки. Соответственно Twitch применит санкции ко всем неподчинившимся вне зависимости от наличия лицензии.