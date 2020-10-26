Появилось видео распаковки холодильника Xbox Series X

24 октября известный рэпер Snoop Dogg похвастался подарком на день рождения. Он оказался необычным — Microsoft подарила ему холодильник в виде своей новой консоли Xbox Series X. Теперь же мы можем подробно рассмотреть, как он выглядит. Блогерша iJustine с 6 миллионами подписчиков на YouTube сняла видео распаковки холодильника.

Видео опубликовано на YouTube-канале iJustine.

Холодильник впечатляет размерами и полностью копирует внешний вид консоли. При включении его в Сеть логотип Xbox загорается белым. Собственно, как и на самой консоли.

Консоли Xbox Series X и Xbox Series S поступят в продажу во всём мире 10 ноября. Стоимость флагманской модели составляет 45 590 рублей, младшая модель продаётся за 26 990 рублей.