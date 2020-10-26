Источник: PlayStation 5 будет поддерживать разрешение 1440p

PlayStation 5 будет поддерживать разрешение 1440p, сообщает портал Wccftech со ссылкой на компанию BenQ.

Официально Sony заявляла только о поддержке 1080p и 4K. Предыдущие консоли компании не поддерживали 1440p. По данным источника, это связано с тем, что разрешение по большей части используется в мониторах, а не в телевизорах. Microsoft добавила поддержку 1440p для Xbox One несколько лет назад, а на Xbox Series X/S в этом разрешении можно будет запустить игры с первой Xbox или Xbox 360.

Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.