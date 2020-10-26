Известный производитель шампуней против перхоти выпустил шампунь для геймеров

Популярный американский бренд Head&Shoulders выпустил шампунь «Кибершолдерс» для геймеров. В рекламе шампуня принял участие про-игрок по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв.

Кушнарёв стал амбассадором бренда Head & Shoulders перед стартом The International 2018. В рамках сотрудничества про-геймер снялся в нескольких рекламных роликах. В последнем рекламном ролике он как раз рекламирует «Кибершолдерс».

Шампунь «Кибершолдерс» был создан в сотрудничестве с популярными российскими стримерами. В апреле 2020 года компания Procter & Gamble, которой принадлежит бренд Head & Shoulders, и Х5 Retail Group, владелец сети супермаркетов «Пятёрочка», провели творческий конкурс на создание этикетки для «Кибершолдерс». Из 2000 работ жюри выбрало идею Никиты Зуева из Москвы.

Чем эта серия помимо этикетки отличается от обычной серии шампуней, не сообщается.