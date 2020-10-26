Единственная девушка в Overwatch League осталась без команды
Ким Geguri Се Ён покинула команду Shanghai Dragons по Overwatch. Она была единственной девушкой, выступавшей в высшем дивизионе Overwatch League с момента основания лиги. Как сообщает руководство «драконов», Ким и ещё четверо игроков стали свободными агентами.
Geguri решила уйти из Shanghai Dragons из-за недовольства своим статусом. Девушка хотела выступать в основном составе, а не быть запасной. В 2020 году киберспортсменка ещё не провела ни одного официального матча, а только помогала своим тиммейтам на тренировках.
Теперь Geguri надеется найти себе новую команду, в которой ей доверят более значимую роль. За Shanghai Dragons она выступала с 2018 года. На OWL 2020 состав клуба вошёл в тройку сильнейших участников лиги.
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