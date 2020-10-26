Китайцы, которых пожизненно забанили за договорные матчи, вновь участвуют в турнирах
Три бывших игрока команды Newbee по Dota 2, которых забанили за участие в подставных матчах, продолжают выступать на турнире оператора Perfect World. Об этом сообщил аналитик Бен Noxville Стинуизен.
«Moogy, Aq, Wizard, Faith и Waixi были забанены на турнирах CDA, Mars TV и ImbaTV из-за участия в договорных матчах. Но уже через пять месяцев трое из них играют вместе на турнире от Perfect World», — написал аналитик в своём «твиттере».
Aq, Waixi и Wizard представляют команду Ink Ice.
15 мая игроки команды Newbee были пожизненно забанены на всех турнирах. Запрет на участие в соревнованиях получил также руководитель состава организации по Dota 2 Фэн feng Ицин.
- 26 октября 2020
-
23:12
-
21:55
-
20:41
-
19:38
-
18:56
-
18:15
-
16:13
-
14:59
-
12:35
-
11:59
-
00:30
- 25 октября 2020
-
19:36
-
17:46
-
12:52
-
10:35
-
09:50
-
00:36
- 24 октября 2020
-
18:09
-
16:23
-
13:47
-
12:11
-
10:37
-
04:45
- 23 октября 2020
-
22:06
-
20:21
-
19:12
-
12:59
-
11:14
-
11:03
-
00:04
- 22 октября 2020
-
21:53
-
16:54
-
15:51
-
13:55
-
12:59
Партнерский контент