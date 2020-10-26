Китайцы, которых пожизненно забанили за договорные матчи, вновь участвуют в турнирах

Три бывших игрока команды Newbee по Dota 2, которых забанили за участие в подставных матчах, продолжают выступать на турнире оператора Perfect World. Об этом сообщил аналитик Бен Noxville Стинуизен.

«Moogy, Aq, Wizard, Faith и Waixi были забанены на турнирах CDA, Mars TV и ImbaTV из-за участия в договорных матчах. Но уже через пять месяцев трое из них играют вместе на турнире от Perfect World», — написал аналитик в своём «твиттере».

Aq, Waixi и Wizard представляют команду Ink Ice.

15 мая игроки команды Newbee были пожизненно забанены на всех турнирах. Запрет на участие в соревнованиях получил также руководитель состава организации по Dota 2 Фэн feng Ицин.