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Assassin’s Creed Valhalla и Far Cry 6 будут выдавать 4K в 60 FPS на PS5 и Xbox Series X

Assassin’s Creed Valhalla и Far Cry 6 будут выдавать 4K в 60 FPS на PS5 и Xbox Series X
Киберспорт / Другие игры 0

На официальном сайте Ubisoft появилась информация о разрешении и фреймрейте, которые будут поддерживать новые игры компании на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S:

Watch Dogs: Legion – 4К в 30 FPS, рейтрейсинг
Assassin’s Creed Valhalla – 4К в 60 FPS
Far Cry 6 – 4К в 60 FPS
Immortals Fenyx Rising — 4K в 60 FPS
Riders Republic — 4K в 60 FPS
Rainbow Six Siege — 4K в 120 FPS
For Honor — 4K в 60 FPS на PS5 и Xbox Series X,1080p и 60 FPS на Series S.

Релиз Xbox Series X/S состоится 10 ноября, PlayStation 5 — 12 ноября. Стоимость PS 5 в России составляет 46 999 рублей, версии без дисковода — 37 999 рублей. Стоимость флагманской модели Xbox составит 45 590 рублей, младшая модель будет продаватьяс за 26 990 рублей.

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