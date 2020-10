Assassin’s Creed Valhalla и Far Cry 6 будут выдавать 4K в 60 FPS на PS5 и Xbox Series X

На официальном сайте Ubisoft появилась информация о разрешении и фреймрейте, которые будут поддерживать новые игры компании на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S:

Watch Dogs: Legion – 4К в 30 FPS, рейтрейсинг

Assassin’s Creed Valhalla – 4К в 60 FPS

Far Cry 6 – 4К в 60 FPS

Immortals Fenyx Rising — 4K в 60 FPS

Riders Republic — 4K в 60 FPS

Rainbow Six Siege — 4K в 120 FPS

For Honor — 4K в 60 FPS на PS5 и Xbox Series X,1080p и 60 FPS на Series S.

Релиз Xbox Series X/S состоится 10 ноября, PlayStation 5 — 12 ноября. Стоимость PS 5 в России составляет 46 999 рублей, версии без дисковода — 37 999 рублей. Стоимость флагманской модели Xbox составит 45 590 рублей, младшая модель будет продаватьяс за 26 990 рублей.