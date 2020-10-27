В Сеть слили возможные характеристики видеокарты GeForce RTX 3060 Ti

Пользователь «Твиттера» Matthew Smith поделился возможными характеристиками неанонсированной видеокарты среднего ценового диапазона — NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Matthew Smith нашёл эти характеристики в базе данных после того, как видеокарта была протестирована кем-то в программе GPU-Z. По слухам, видеокарта будет анонсирована в ближайшее время, а её продажи начнутся в ноябре.

RTX 3060 Ti будет построена на базе графического процессора GA104-200. У неё будет 4864 ядер CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с поддержкой шины 256 бит. Её энергопотребление составит на уровне 180 Вт. С полными характеристиками видеокарты можно ознакомиться на скриншоте ниже:

Ранее сообщалось, что анонс RTX 3060 Ti произойдёт после выпуска RTX 3070. Изначально RTX 3070 должна была выйти 15 октября, но релиз карточки был перенесён на 29 октября.