В Сети появились первые видео с распаковкой PlayStation 5

В YouTube появились первые видео с распаковкой PlayStation 5. Sony начала рассылать консоли на обзор ещё 23 октября, но публиковать видео журналисты начали только сегодня, 27 октября.
В комплект входят приставка, контроллер DualSense, подставка, кабель питания и USB-C кабель.
Посмотреть анбоксинг можно на канале CNET в YouTube.
PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.
Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Для жителей Украины консоль обойдётся дешевле, чем для россиян. Приобрести PS5 в украинских магазинах можно за 45 500 рублей. Версия без дисковода стоит 34 650 рублей.
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