В Fall Guys появится костюм Годзиллы

Разработчики игры Fall Guys: Ultimate Knockout добавят костюм Годзиллы, сообщает Eurogamer.

Новый скин появится в игре в честь годовщины Годзиллы, которая состоится 3 ноября. Костюм можно будет приобрести за 10 корон. Но предложение будет действовать ограниченное количество времени. Сроки проведения пока не называются.

Первый фильм о Годзилле был выпущен 3 ноября 1954 года.

Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. За сутки после релиза в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру. 8 октября в игре стартовал второй сезон. Он посвящён Средневековью.

Ранее разработчик сообщил, что во втором сезоне «королевской битвы» Fall Guys можно будет получить на 600% больше корон за прогресс. Короны — внутриигровая валюта, которую игроки получают либо за победы, либо в качестве сезонных наград. В первом сезоне за прогресс игроки могли получить всего три короны, и этого не хватало на покупку костюмов. Как сообщили разработчики, во втором сезоне можно будет получить уже 18 корон.