Глава Sony Джим Райан: вполне возможно, что не все смогут купить PS5 в день запуска

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал, что за первые 12 часов они приняли такое количество предварительных заказов на PS5, какое PS4 получила за 12 недель. Глава компании предупредил, что, вероятно, не все желающие смогут приобрести PS5 в день её запуска.

«Вероятно, что не каждый, кто хочет купить PS5 в день выхода, будет иметь такую возможность. Но мы приложим все усилия, чтобы увеличить поставки до конца года», — говорит Райан.

Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России консоль можно будет приобрести на неделю позже — 19 ноября 2020 года.