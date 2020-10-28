Sony планирует продавать PlayStation 5 исключительно онлайн

Sony планирует распространять новую консоль PlayStation 5 в онлайн-режиме. Таким образом, желающие приобрести приставку не смогут просто прийти в магазин и приобрести PlayStation 5.

Решение Sony связано с опасениями из-за пандемии коронавируса. Японский гигант полагает, что стандартный формат продаж будет способствовать распространению инфекции, особенно во время рождественских праздников.

Как сообщает IXBT, Sony запрещает своим партнёрам продавать консоли в магазинах. Запрет будет действовать как минимум до конца 2020 года. При этом японский производитель угрожает разрывом партнёрских отношений с ретейлерами, которые нарушат запрет.

PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.



Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Для жителей Украины консоль обойдётся дешевле, чем для россиян. Приобрести PS5 в украинских магазинах можно за 45 500 рублей. Версия без дисковода стоит 34 650 рублей.