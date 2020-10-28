Журналисты и блогеры расхвалили геймпад DualSence для PlayStation 5

Известные журналисты и блогеры положительно отозвались о новом геймпаде DualSence для PlayStation 5.
«В следующем месяце выйдут сразу две консоли нового поколения. Но будет лишь один контроллер нового поколения: так хорош DualSence», — написал блогер Skill Up.
«Контролер для PS5 — просто дикая штука! Я играл в Atsro’s Playrool и получил сочетание продвинутой отдачи с адаптивными триггерами. Всё это ощущается, как признак нового поколения. Это даже круче, чем какие-либо графические улучшения», — написал журналист Джейсон Шрайер.
«DualSence — самый удивительный аспект PS5. Получилось что-то среднее по ощущениям между DUalSchock4 и контроллером для Xbox. Но отдача и адаптивные тригерры на новом контроллере очень впечатляют. Не знают, будут ли многие разработчики использовать адаптивные триггеры, но это действительно круто», — заявил автор US Gamer Эм-Эйч Уильямс.
- 28 октября 2020
-
16:33
-
15:42
-
14:21
-
14:11
-
12:07
-
11:43
-
00:26
- 27 октября 2020
-
20:55
-
19:46
-
18:29
-
17:57
-
16:30
-
16:24
-
14:35
-
12:31
-
11:59
- 26 октября 2020
-
23:12
-
21:55
-
20:41
-
19:38
-
18:56
-
18:15
-
16:13
-
14:59
-
12:35
-
11:59
-
00:30
- 25 октября 2020
-
19:36
-
17:46
-
12:52
-
10:35
-
09:50
-
00:36
- 24 октября 2020
-
18:09
-
16:23