Журналисты и блогеры расхвалили геймпад DualSence для PlayStation 5

Известные журналисты и блогеры положительно отозвались о новом геймпаде DualSence для PlayStation 5.

«В следующем месяце выйдут сразу две консоли нового поколения. Но будет лишь один контроллер нового поколения: так хорош DualSence», — написал блогер Skill Up.

«Контролер для PS5 — просто дикая штука! Я играл в Atsro’s Playrool и получил сочетание продвинутой отдачи с адаптивными триггерами. Всё это ощущается, как признак нового поколения. Это даже круче, чем какие-либо графические улучшения», — написал журналист Джейсон Шрайер.

«DualSence — самый удивительный аспект PS5. Получилось что-то среднее по ощущениям между DUalSchock4 и контроллером для Xbox. Но отдача и адаптивные тригерры на новом контроллере очень впечатляют. Не знают, будут ли многие разработчики использовать адаптивные триггеры, но это действительно круто», — заявил автор US Gamer Эм-Эйч Уильямс.