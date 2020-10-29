Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Источник: релиз Cyberpunk 2077 перенесли из-за проблем с версиями для PS4 и Xbox One

Источник: релиз Cyberpunk 2077 перенесли из-за проблем с версиями для PS4 и Xbox One
Киберспорт / Другие игры 0

Очередной перенос релиза Cyberpunk 2077 может быть связан с трудностями, возникшими при разработке версий для консолей нынешнего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. К этому выводу пришли СМИ после высказываний главы CD Projekt RED Адама Кичиньского.

На конференции, проведённой CD Project RED после объявления о переносе, Кичиньски сообщил, что версия для ПК и консолей следующего поколения работают стабильно, а работа над версиями для PlayStation 4 и Xbox One ещё не подошла к концу.

Предполагается, что игра будет выпущена лишь 10 декабря, а не 19 ноября, как ожидалось ранее. Это уже третий перенос игры с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября.

Инсайдер сообщил, что разработчиков Cyberpunk 2077 перевели на 100-часовую рабочую неделю
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020