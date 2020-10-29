Источник: релиз Cyberpunk 2077 перенесли из-за проблем с версиями для PS4 и Xbox One
Очередной перенос релиза Cyberpunk 2077 может быть связан с трудностями, возникшими при разработке версий для консолей нынешнего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. К этому выводу пришли СМИ после высказываний главы CD Projekt RED Адама Кичиньского.
На конференции, проведённой CD Project RED после объявления о переносе, Кичиньски сообщил, что версия для ПК и консолей следующего поколения работают стабильно, а работа над версиями для PlayStation 4 и Xbox One ещё не подошла к концу.
Предполагается, что игра будет выпущена лишь 10 декабря, а не 19 ноября, как ожидалось ранее. Это уже третий перенос игры с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября.
Инсайдер сообщил, что разработчиков Cyberpunk 2077 перевели на 100-часовую рабочую неделю
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