В Dota 2 стартовало событие «Восстание тьмы»

В Dota 2 вышло событие, приуроченное к празднованию Хэллоуина.
Событие получило название «Восстание тьмы». Собирайте тянучки, убивая крипов, наполняйте ими ведро и не забывайте кормить Рошана. Во время события игроки смогут зарабатывать очки как в обычных играх, так и в сезонном режиме. Каждые 100 очков будут приносить вам награды.
Кроме того, игроков ждёт обновлённая сокровищница. Во время события вы сможете получать сундуки и открывать их ключами. Каждый сундук содержит одно из 60 чудесных творений, разделённых на 5 разрядов. Среди них есть наборы от сообщества, Immortal-предметы, новые Immortal-наборы и редкие эмблемы. Стоимость одного ключа составляет $ 2,50. Ознакомиться со всеми наградами и сетами можно после перехода по этой ссылке.
Видео размещено на канале Dota 2 в YouTube.
Событие «Восстание тьмы» вернулось в Dota 2 спустя семь лет: первое событие прошло в 2012-м, второе — в 2013-м. Нынешний ивент продлится до 22 декабря.
- 29 октября 2020
-
23:22
-
22:50
-
22:20
-
21:27
-
20:37
-
14:17
-
13:46
-
13:19
-
10:59
-
01:05
- 28 октября 2020
-
23:09
-
22:46
-
17:49
-
16:33
-
15:42
-
14:21
-
14:11
-
12:07
-
11:43
-
00:26
- 27 октября 2020
-
20:55
-
19:46
-
18:29
-
17:57
-
16:30
-
16:24
-
14:35
-
12:31
-
11:59
- 26 октября 2020
-
23:12
-
21:55
-
20:41
-
19:38
-
18:56
-
18:15