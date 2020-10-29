В Dota 2 стартовало событие «Восстание тьмы»

В Dota 2 вышло событие, приуроченное к празднованию Хэллоуина.

Событие получило название «Восстание тьмы». Собирайте тянучки, убивая крипов, наполняйте ими ведро и не забывайте кормить Рошана. Во время события игроки смогут зарабатывать очки как в обычных играх, так и в сезонном режиме. Каждые 100 очков будут приносить вам награды.

Кроме того, игроков ждёт обновлённая сокровищница. Во время события вы сможете получать сундуки и открывать их ключами. Каждый сундук содержит одно из 60 чудесных творений, разделённых на 5 разрядов. Среди них есть наборы от сообщества, Immortal-предметы, новые Immortal-наборы и редкие эмблемы. Стоимость одного ключа составляет $ 2,50. Ознакомиться со всеми наградами и сетами можно после перехода по этой ссылке.

Видео размещено на канале Dota 2 в YouTube.

Событие «Восстание тьмы» вернулось в Dota 2 спустя семь лет: первое событие прошло в 2012-м, второе — в 2013-м. Нынешний ивент продлится до 22 декабря.