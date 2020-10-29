Перекупщики продают на «Авито» референсные видеокарты RTX 3070 за 70 000 рублей

Пока российские игроки жалуются на падение сайта во время открытия продаж видеокарт GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 в России, перекупщики времени зря не теряют. На «Авито» уже появились объявления с предложением GeForce RTX 3070. За референс просят 70 000 рублей. Напомним, стоимость референсной видеокарты на сайтах — партнёрах NVIDIA составляет 45 000 рублей.

Фото: Авито

Пользователи сообщают, что через две минуты после старта продаж сайт партнёра DiHouse упал, а спустя ещё три минуты все референсные видеокарты NVIDIA были раскуплены. Понятно кем.



Несколько видеокарт организаторы продаж разместили на Aliexpress, пытаясь снизить возросшую нагрузку на сайт DiHouse. На данный момент референсные видеокарты серии RTX 3000 купить на сайте партнёра невозможно — их нет в наличии. Референсная RTX 3090 продавалась за 136 990 рублей, GeForce RTX 3080 можно было купить за 63 490 рублей, а RTX 3070 — за 45 490 рублей.