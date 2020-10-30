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Из-за Cyberpunk 2077 пострадал «Ведьмак»: игроки специально занижают рейтинг The Witcher 3

Из-за Cyberpunk 2077 пострадал «Ведьмак»: игроки специально занижают рейтинг The Witcher 3
Киберспорт / Другие игры 0

После переноса Cyberpunk 2077 некоторые игроки настолько рассердились, что стали угрожать разработчиками расправой и занижать оценки другой игре компании — The Witcher 3.

«Приносим свои извинения, положительный обзор переносится на 21 день из-за тестирования его на консолях нового поколения», — написал один из игроков на странице «Ведьмака» в Steam.

Можно вспомнить похожую ситуацию, которая приключилась с серией Metro в начале 2019 года. После того как стало известно, что Metro Exodus выйдет вместо Steam в Epic Games Store — игроки ринулись занижать рейтинг играм серии в Steam. Причём в своих обзорах игроки открыто признавались, что решили поставить отрицательные оценки играм из-за решения разработчиков.

Cyberpunk 2077 перенесли уже в третий раз с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября.

Cyberpunk 2077 перенесли на 10 декабря
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