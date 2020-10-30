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В Steam началась распродажа игр франшизы «Звёздные войны»

В Steam началась распродажа игр франшизы «Звёздные войны»
Киберспорт / Другие игры 0

В цифровом магазине Steam началась распродажа игр серии «Звёздные войны» в честь премьеры второго сезона сериала «Мандалорец». Акция завершится 2 ноября в 21:00 мск.

Распродажа игр франшизы «Звёздные войны» в Steam

Star Wars: Squadrons — 1874 рублей (предыдущая цена — 2499 рублей)
Star Wars Jedi: Fallen Order — 1749 рублей (3499 рублей)
Star Wars: Battlefront II — 924 рубля (2499 рублей)
Star Wars: Empire at War Gold Pack — 152 рубля (435 рублей)
Star Wars: Complete Collection (26 игр) — 1791 рубль (6829 рублей)
Star Wars: Jedi Knight Collection (5 игр) — 235 рублей (908 рублей)
Star Wars: X-Wing Series (4 игры) — 270 рублей (436 рублей).

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице серии в Steam.

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