Among Us: новая карта, античит и больше возможностей для игроков. Каким будет будущее игры

Among Us достигла успеха через два года после своего выхода, что сильно повлияло на планы разработчиков, которые оказались неготовыми к появлению такого числа игроков.
Студия InnerSloth, разработавшая Among Us, была не готова выпускать обновления для первой игры и уже планировала начать разработку Among Us 2. Но планы поменялись: команда взялась за обновления и рассказала игрокам, чего им ожидать в будущем от игры.
Известно, что в Among Us появится новая карта. Уже разработан макет и поставлена задача. Разработчики поделились с игроками, как выглядит процесс разработки новой карты:
Также разработчики планируют улучшить оптимизацию, внедрить античит, добавить новые задачи и еженедельные испытания, больше косметических предметов и представить больше опций для игроков, которые позволят создавать собственные игровые режимы и настраивать карты.
- 30 октября 2020
-
12:35
-
10:59
-
00:50
- 29 октября 2020
-
23:47
-
23:40
-
23:22
-
22:50
-
22:20
-
21:27
-
20:37
-
14:17
-
13:46
-
13:19
-
10:59
-
01:05
- 28 октября 2020
-
23:09
-
22:46
-
17:49
-
16:33
-
15:42
-
14:21
-
14:11
-
12:07
-
11:43
-
00:26
- 27 октября 2020
-
20:55
-
19:46
-
18:29
-
17:57
-
16:30
-
16:24
-
14:35
-
12:31
-
11:59
- 26 октября 2020
-
23:12