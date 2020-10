Among Us: новая карта, античит и больше возможностей для игроков. Каким будет будущее игры

Among Us достигла успеха через два года после своего выхода, что сильно повлияло на планы разработчиков, которые оказались неготовыми к появлению такого числа игроков.

Студия InnerSloth, разработавшая Among Us, была не готова выпускать обновления для первой игры и уже планировала начать разработку Among Us 2. Но планы поменялись: команда взялась за обновления и рассказала игрокам, чего им ожидать в будущем от игры.

Известно, что в Among Us появится новая карта. Уже разработан макет и поставлена задача. Разработчики поделились с игроками, как выглядит процесс разработки новой карты:

Также разработчики планируют улучшить оптимизацию, внедрить античит, добавить новые задачи и еженедельные испытания, больше косметических предметов и представить больше опций для игроков, которые позволят создавать собственные игровые режимы и настраивать карты.