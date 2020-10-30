В CD Project RED сообщили, что Cyberpunk 2077 претендует на оценку выше 90 на Metacritic

Вице-президент CD Project RED по развитию бизнеса Михал Новаковски рассказал, на какие оценки на Metacritic претендует Cyberpunk 2077.

«Что касается Metacritic, мы неизменно продолжаем стремиться к оценке 90 и выше. Ничего не поменялось. Это остаётся нашей целью, и, как упоминал Адам (Кичиньски, глава CD Project RED. — Прим. „Чемпионата“), это главная причина, по которой мы отложили релиз.



Мы хотим, чтобы игра была полностью отполирована. Лучше перенести игру сейчас, чем опозориться перед игроками после релиза», — приводит слова Новаковского Twisted Voxel.

Cyberpunk 2077 перенесли уже в третий раз с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября.