В CD Project RED сообщили, что Cyberpunk 2077 претендует на оценку выше 90 на Metacritic
Вице-президент CD Project RED по развитию бизнеса Михал Новаковски рассказал, на какие оценки на Metacritic претендует Cyberpunk 2077.
«Что касается Metacritic, мы неизменно продолжаем стремиться к оценке 90 и выше. Ничего не поменялось. Это остаётся нашей целью, и, как упоминал Адам (Кичиньски, глава CD Project RED. — Прим. „Чемпионата“), это главная причина, по которой мы отложили релиз.
Мы хотим, чтобы игра была полностью отполирована. Лучше перенести игру сейчас, чем опозориться перед игроками после релиза», — приводит слова Новаковского Twisted Voxel.
Cyberpunk 2077 перенесли уже в третий раз с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября.
Из-за Cyberpunk 2077 пострадал «Ведьмак»: игроки специально занижают рейтинг The Witcher 3
- 30 октября 2020
-
13:51
-
12:35
-
10:59
-
00:50
- 29 октября 2020
-
23:47
-
23:40
-
23:22
-
22:50
-
22:20
-
21:27
-
20:37
-
14:17
-
13:46
-
13:19
-
10:59
-
01:05
- 28 октября 2020
-
23:09
-
22:46
-
17:49
-
16:33
-
15:42
-
14:21
-
14:11
-
12:07
-
11:43
-
00:26
- 27 октября 2020
-
20:55
-
19:46
-
18:29
-
17:57
-
16:30
-
16:24
-
14:35
-
12:31
-
11:59
Партнерский контент