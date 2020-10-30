Пользователи PlayStation 5 смогут отключить специальные функции контроллера DualSense, сообщает пользователь "Твиттера" с ником Caprica, ссылаясь на официальную инструкцию Sony.

«Не используйте вибрацию или эффекты триггеров, если у вас имеются заболевания или травмы костей, суставов или мышц рук и кистей», — говорится в инструкции.

Отключить соответствующие функции можно в настройках консоли.

Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России PlayStation 5 можно будет приобрести на неделю позже — 19 ноября 2020 года.

Журналисты и блогеры положительно отозвались о геймпаде DualSence.