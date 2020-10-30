Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Игрок обратился к ведьме, чтобы она помогла ему повысить скилл в Apex Legends

Игрок обратился к ведьме, чтобы она помогла ему повысить скилл в Apex Legends
Киберспорт / Другие игры 0

Журналист зарубежного издания PCGamesN Бен Следж рассказал, что прибегнул к помощи ведьмы, чтобы повысить свой уровень игры в Apex Legends. За 190 часов проведённых в игре журналист совершил всего лишь 473 убийства. «Понимаете, я не плохой игрок в Apex Legends. Я оживляю и возрождаю своих товарищей по команде, сообщаю о вражеских позициях, собираю хороший лут. Просто у меня большие проблемы со стрельбой. Даже имея в руках снаряжение мечты, мне редко удавалось достигнуть четырёхзначного количества урона и я никогда не достигал двузначного количества убийств в одной игре. Никогда», — рассказал он в своей статье.

Ведьма взяла с журналиста $ 200. Он перечислил ей деньги на PayPal и выбрал заклинание «Победы». После обращения к ведьме журналист сообщил, что его средний урон упал со 235 до 205, а показатель соотношения убийств к смертям стал ниже на 0,04. Но при этом журналист обнаружил, что несмотря на падение общей статистики его винрейт повысился. Из 24 проведённых матчей он выиграл два, а его винрейт составил 8.33% против ранее достигнутых 2,81%. Игрок сделал выводы, что повысившийся винрейт — результат работы заклинания «Победы».

«Некоторые обратились бы к профессиональным киберспортсменам, если бы действительно хотели стать лучше. Многие высококлассные игроки предлагают свои услуги. Но на это нужно потратить много времени и усилий. Я предпочёл пойти по лёгкому пути: заплатить ведьме, чтобы она наложила на меня заклинание», — признался игрок.

Автор надеется, что после прочтения его статьи киберспортивные клубы наймут ведьму или чернокнижника, чтобы помочь своим игрокам успешно выступить на турнирах.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020