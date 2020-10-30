Игрок обратился к ведьме, чтобы она помогла ему повысить скилл в Apex Legends

Журналист зарубежного издания PCGamesN Бен Следж рассказал, что прибегнул к помощи ведьмы, чтобы повысить свой уровень игры в Apex Legends. За 190 часов проведённых в игре журналист совершил всего лишь 473 убийства. «Понимаете, я не плохой игрок в Apex Legends. Я оживляю и возрождаю своих товарищей по команде, сообщаю о вражеских позициях, собираю хороший лут. Просто у меня большие проблемы со стрельбой. Даже имея в руках снаряжение мечты, мне редко удавалось достигнуть четырёхзначного количества урона и я никогда не достигал двузначного количества убийств в одной игре. Никогда», — рассказал он в своей статье.

Ведьма взяла с журналиста $ 200. Он перечислил ей деньги на PayPal и выбрал заклинание «Победы». После обращения к ведьме журналист сообщил, что его средний урон упал со 235 до 205, а показатель соотношения убийств к смертям стал ниже на 0,04. Но при этом журналист обнаружил, что несмотря на падение общей статистики его винрейт повысился. Из 24 проведённых матчей он выиграл два, а его винрейт составил 8.33% против ранее достигнутых 2,81%. Игрок сделал выводы, что повысившийся винрейт — результат работы заклинания «Победы».



«Некоторые обратились бы к профессиональным киберспортсменам, если бы действительно хотели стать лучше. Многие высококлассные игроки предлагают свои услуги. Но на это нужно потратить много времени и усилий. Я предпочёл пойти по лёгкому пути: заплатить ведьме, чтобы она наложила на меня заклинание», — признался игрок.

Автор надеется, что после прочтения его статьи киберспортивные клубы наймут ведьму или чернокнижника, чтобы помочь своим игрокам успешно выступить на турнирах.