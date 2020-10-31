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Стример застал во время трансляции разрушительное землетрясение в Турции

Стример застал во время трансляции разрушительное землетрясение в Турции
Киберспорт 0

Турецкий стример под ником Falconn2K застал мощное землетрясение в прямом эфире. Мужчина вёл трансляцию в «Твиттере». Вдруг изображение в эфире резко затряслось — в эти секунды на западе Турции случилось мощное землетрясение.

Испугавшийся стример громко закричал, снял наушники и выбежал из кадра. В комнате начали падать предметы — это можно услышать. Пострадал ли стример в результате землетрясения, не известно. Эфир прервался спустя несколько секунд после его выхода из кадра.

Сообщается, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 был у побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 км. Толчки ощущались в Стамбуле, а также в регионах Мраморного и Эгейского морей. Больше всего пострадал город Измир.

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