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Футболист «Реала» Каземиро основал киберспортивный клуб и презентовал состав по CS:GO

Футболист «Реала» Каземиро основал киберспортивный клуб и презентовал состав по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро стал владельцем собственного киберспортивного клуба. Организация, получившая название Case Esports, зарегистрирована в Бразилии.

Презентован состав Case Esports по Counter Strike: Global Offensive. В него вошли бразильские игроки:

Дэнис dzt Фишер
Пауло land1n Фелипе
Фелипе delboNi Дэлбони
Ян yepz Педретти
Винисиус n1ssim Перейра.

Видео доступно в официальном «твиттере» Каземиро.

Ранее стало известно об основании киберспортивного клуба аргентинским нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который является большим поклонником видеоигр. У форварда более 2 млн фолловеров на Twitch. Футболист регулярно проводит стримы, на которых играет в абсолютно разные игры — от FIFA до Grand Theft Auto 5 и Fall Guys. В частности, ролик с его реакцией на промах в футбольном симуляторе стал вирусным.

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