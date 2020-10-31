NAVI сыграет в гранд‑финале ESL One Germany 2020 по Dota 2

Украинская команда Natus Vincere обыграла mudgolems в финальном матче верхней сетки ESL One Germany 2020 — Online по Dota 2. «Рождённые побеждать» добились победы со счётом 2-0. Таким образом, NAVI пробилась в гранд-финал турнира.

В финальном матче NAVI сыграет с победителем матча Mudgolems — Team Liquid. Начало встречи запланировано на 22:00 мск 31 октября. Команды встречались на ESL One Germany 2020 — в четвертьфинальном матче победу со счётом 2-1 одержала mudgolems.

В ходе плей-офф турнира NAVI поочерёдно обыграла OG (2-1) и ViKin.gg (2-0).

ESL One Germany 2020 для Европы проходит с 5 октября по 1 ноября. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 400 тыс. Победитель соревнований получит $ 150 тыс.