Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Вышел новый саундтрек S.T.A.L.K.E.R. 2 под названием Mass

Вышел новый саундтрек S.T.A.L.K.E.R. 2 под названием Mass
Киберспорт / Другие игры 0

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили новый саундтрек. Мнения насчёт него разделились — игроки «старой закалки» считают, что в первой части музыка была лучше. Другие посоветовали оставить старый «сталкер» в прошлом и понять, что как раньше уже не будет никогда.

Видео опубликовано на YouTube-канале GSC Game World.

«Вы не можете принять новое? Я считаю, что это офигенный саундтрек. И да, я лютый фанат серии. С 2007 года играл во все части и проходил многие моды», — написал один игрок. Другой добавил: «Отстой. Музыка для космооперы или выживалки на другой планете, но никак не для сталкера».

Несмотря на смешанные отзывы игроков в группе разработчиков «ВКонтакте» на YouTube саундтрек оценили высоко: видео собрало почти 6 тысяч лайков при 58 дизлайках.

Предыдущая композиция под названием 108 Bit of the Zone была опубликована ещё в августе:

Видео опубликовано на YouTube-канале GSC Game World.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020