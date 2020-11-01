Вышел новый саундтрек S.T.A.L.K.E.R. 2 под названием Mass

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили новый саундтрек. Мнения насчёт него разделились — игроки «старой закалки» считают, что в первой части музыка была лучше. Другие посоветовали оставить старый «сталкер» в прошлом и понять, что как раньше уже не будет никогда.

Видео опубликовано на YouTube-канале GSC Game World.

«Вы не можете принять новое? Я считаю, что это офигенный саундтрек. И да, я лютый фанат серии. С 2007 года играл во все части и проходил многие моды», — написал один игрок. Другой добавил: «Отстой. Музыка для космооперы или выживалки на другой планете, но никак не для сталкера».

Несмотря на смешанные отзывы игроков в группе разработчиков «ВКонтакте» на YouTube саундтрек оценили высоко: видео собрало почти 6 тысяч лайков при 58 дизлайках.

Предыдущая композиция под названием 108 Bit of the Zone была опубликована ещё в августе:

Видео опубликовано на YouTube-канале GSC Game World.