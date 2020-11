Phasmophobia и Among Us продолжают лидировать в недельном чарте Steam

Steam опубликовал данные чарта за неделю с 26 октября по 1 ноября, который формируется по выручке. Лидером уже третью неделю подряд остаётся хоррор Phasmophobia. Следом за ним идут Among Us и предзаказы Cyberpunk 2077, релиз которой отложили до 10 декабря.

С 8-го места стартовал киберпанк-экшен Ghostrunner, релиз которого состоялся 27 октября. На девятое место попала Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition, которая будет выпущена 10 ноября. Ещё одной новинкой недели стала появившаяся в раннем доступе «песочница» Teardown.

Недельный чарт продаж Steam с 26 октября по 1 ноября

1. Phasmophobia

2. Among Us

3. Cyberpunk 2077 (предзаказы)

4. The Outer Worlds

5. Valve Index VR Kit

6. Hades

7. Baldur's Gate III

8. Ghostrunner

9. Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition (предзаказы)

10. Teardown.