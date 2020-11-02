Читы на Among Us: какие существуют и что может грозить за их скачивание

Весь игровой процесс в Among Us построен на поиск самозванцев среди членов экипажа космического корабля, однако некоторые игроки не хотят играть по правилам и используют запрещённые программы, которые убивают весь интерес. В этой заметке мы перечислим самые распространённые читы в этой игре и расскажем, как вы их можете обнаружить.

Первый чит позволяет видеть предателя с самого начала игры. Заподозрить обман можно в том случае, если игрок выдвигает обвинения без прямых на то доказательств.

Быстрое перемещение. Возможность передвигаться быстрее могла бы стать крутой фишкой при каком-нибудь повышении, которого игрок смог бы достичь в игре, но в данный момент такая способность отсутствует. Этот чит могут использовать игроки вне зависимости от своей роли.

Дальние убийства. Как можно догадаться из названия, чит позволяет убивать игроков на расстоянии. Несчастный должен легко заподозрить что-то неладное.

Убийства без перезарядки. Предатель, который воспользуется данным читом, получит способность убивать нескольких членов экипажа за раз, что приведёт к его быстрой победе.

Включение радара. Позволяет видеть где находятся другие игроки, предатель и призраки.

Чит на выполнение всех заданий. Чит для ленивых. С ним вам не придётся бегать по карте и выполнять монотонные задания. Достаточно встать на месте и прожать кнопку «Выполнить» напротив задания. Но если игрок прожмёт «выполнить все задания», то легко может спалиться.

Перемещение за пределы карты. Чит позволяет проходить сквозь стены и перемещаться за пределами карты. Если вы пройдёте сквозь стены и выйдите за пределы коридора, то это будут видеть остальные, так что вычислить этот чит — не проблема.

Максимальное зрение. Этот чит повышает яркость и делает тёмные участки карты светлее.

Стать предателем. Вы становитесь предателем, даже если изначально вы им не являлись.

Телепортировать игрока к себе. Хотите убить кого-то, но этот кто-то постоянно от вас убегает? Можно взять и телепортировать его к себе. Для начала убедитесь, что возле вас никого нет.

Саботаж дверей, освещения или вообще всего. Предатель может выиграть матч за считанные секунды, активировав саботаж всего. Либо может заблокировать двери или выключить освещение. При этом остальные игроки не смогут разблокировать двери или починить свет.

Видео опубликовано на YouTube-канале П О Н Ч И М Е Н.

Мы перечислили лишь самые популярные читы в Among Us, хотя их намного больше. Мы не советуем их использовать и портить жизнь другим игрокам. Данная заметка создана исключительно для ознакомления.

Пока в игре нет инструментов против читеров — мошенники развлекаются как могут, ведь им ничего не грозит. Создатели игры осведомлены о проблеме и уже разрабатывают контр-меры, которые должны спасти Among Us. Они уже проинформировали игроков о планах ввести не только античит, но и систему репортов, которая позволит игрокам пожаловаться на мошенников. А пока разработчики советуют использовать частные лобби и играть с людьми, которым вы доверяете.