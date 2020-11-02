INSaNiA из Team Liquid получил Mercedes за звание лучшего игрока ESL One Germany 2020

Игрок Team Liquid по Dota 2 Айден INSaNiA Саркои стал самым ценным игроком ESL One Germany 2020. За это киберспортсмена наградили автомобилем Mercedes-Benz, сообщается в «твиттере» соревнований.

В борьбе за звание MVP турнира INSaNiA опередил Лассе MATUMBAMAN Уралайнена из Team Secret и двух представителей Natus Vincere — Богдана Iceberg Василенко и Алика V-Tune Воробья. В голосовании принимали участие зрители и пул экспертов, в который вошли комментаторы и аналитики.

Напомним, что ESL One Germany 2020 проходил в онлайне с 5 октября по 1 ноября. 16 клубов разыграли $ 400 тыс. Победу в соревнованиях одержала Team Liquid, которая в гранд-финале со счётом 3:1 выиграла Natus Vincere. Призовые чемпионов составили $ 150 тыс., а NAVI досталось $ 80 тыс.