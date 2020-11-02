«Пульс поднимается до 220 и держится до 30 минут». Dread сообщил о проблемах со здоровьем

Самый популярный стример СНГ Андрей Dread Голубев во время трансляции игры Among Us на платформе Twitch признался, что у него серьёзные проблемы со здоровьем.

«Сейчас я пытаюсь наладить своё здоровье, потому что основная проблема заключается в нём. У меня что-то с сердцем, и врачи не знают, в чём дело. Во время тренировки начинается тахикардия. Пульс поднимается до 220 и держится до 30 минут. Иногда меньше. Может, кто-то сталкивался с такой же проблемой? Это что-то неординарное», — заявил Dread во время стрима.

Также Андрей Голубев отметил, что он прошёл суточное мониторирование ЭКГ, но Холтер ничего не показал. После этого один из зрителей предположил, что у Dread’a синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта. При этом заболевании люди страдают от приступов учащенного сердцебиения и головокружения. Стример в ответ на это пообещал подробнее изучить болезнь после трансляции.