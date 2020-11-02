Игрока в WoW забанили на 50 лет из-за запрещённых никнеймов

Blizzard выдала 50-летний бан игроку в World of Warcraft из-за выбранных никнеймов, которые не соответствовали правилам комьюнити компании. Однако на деле блокировка продлилась всего два дня, сообщил пользователь Reddit, на которого наложили ограничение.
Игрок решил рассказать о проблеме разработчикам, и они ответили, что знают о некорректном отображении срока бана. После этого Blizzard решила вручную проверить аккаунт геймера и выявила сразу 19 персонажей с неприемлемыми никнеймами. Продлевать блокировку для игрока не стали – его лишь обязали переименовать всех героев при следующем входе в игру.
Ранее сообщалось, что известных игроков в World of Warcraft Андреаса Raiku Мини и Рене Swapxy Пинкера Blizzard пожизненно забанила за расистские высказывания.
- 2 ноября 2020
-
15:32
-
14:50
-
14:47
-
12:09
-
11:16
-
09:39
-
02:53
-
00:23
-
00:15
- 1 ноября 2020
-
23:43
-
23:12
-
17:01
-
13:02
-
01:50
-
00:59
-
00:38
- 31 октября 2020
-
18:13
-
15:24
-
14:04
-
13:10
-
10:24
- 30 октября 2020
-
23:09
-
16:41
-
14:56
-
13:51
-
12:35
-
10:59
-
00:50
- 29 октября 2020
-
23:47
-
23:40
-
23:22
-
22:50
-
22:20
-
21:27
-
20:37