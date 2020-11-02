Игрока в WoW забанили на 50 лет из-за запрещённых никнеймов

Blizzard выдала 50-летний бан игроку в World of Warcraft из-за выбранных никнеймов, которые не соответствовали правилам комьюнити компании. Однако на деле блокировка продлилась всего два дня, сообщил пользователь Reddit, на которого наложили ограничение.

Игрок решил рассказать о проблеме разработчикам, и они ответили, что знают о некорректном отображении срока бана. После этого Blizzard решила вручную проверить аккаунт геймера и выявила сразу 19 персонажей с неприемлемыми никнеймами. Продлевать блокировку для игрока не стали – его лишь обязали переименовать всех героев при следующем входе в игру.

Ранее сообщалось, что известных игроков в World of Warcraft Андреаса Raiku Мини и Рене Swapxy Пинкера Blizzard пожизненно забанила за расистские высказывания.