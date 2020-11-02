В FIFA 21 нашли баг, из-за которого при любом результате матча засчитывают поражение

YouTube-блогер Vizeh нашёл в футбольном симуляторе FIFA 21 критическую ошибку, из-за которой в матчах Ultimate Team при любом ходе игры будет засчитано поражение. Секрет он раскрыл на своей странице в «Твиттере» после того, как игрок лично столкнулся с багом три раза подряд.

По словам Vizeh, если один из участников матча сразу после пропущенного гола сделает замену, то матч будет проигран автоматически. Это происходит из-за ошибки в коде игры, и счёт матча до изменения в составе команды на баг никак не влияет.

Напомним, FIFA 21 вышла 9 октября на PS4, Xbox One, Switch и ПК. А все игроки, оформившие по предзаказу цифровую версию, получили доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.