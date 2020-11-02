Самая популярная стримерша на Twitch установила ограничение на донаты в $ 5

Самая популярная стримерша Иман Pokimane Анис с шестимиллионной аудиторией удивила зрителей тем, что поставила ограничение на донаты. Теперь она не принимает пожертвования больше $ 5.

Одним из основных заработков стримеров, как известно, являются донаты, которые передают им зрители. Многие стримеры не скрывают, что получают больше денег от людей, чем от самой платформы, на которой они стримят. Иман Pokimane Анис поступила иначе: она ограничила возможность кидать ей большие донаты, наложив специальный лимит в $ 5. То есть если человек захочет задонатить ей больше этой суммы, то он не сможет это сделать.

Она написала на своей странице в «Твиттере»: «Вы поддерживали меня так сильно, что больше $ 5 мне теперь не нужно. Всем, кто очень щедр, хочу сказать: поддержите молодые каналы, благотворительные организации или просто побалуйте себя». Это то, чего практически никто не ожидал. И, пожалуй, нельзя привести второго такого случая на Twitch. Зато Иман подала хороший пример остальным популярным блогерам и стримерам.