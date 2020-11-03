Стало известно, когда состоится релиз игры «Аватар» от Ubisoft

Релиз игры «Аватар» от Ubisoft состоится в период с апреля 2022 года по март 2023 года. Об этом стало известно во время видеоконференции с участием представителей французской компании, сообщает PlayStation Life.

Известно, что производством игры занимается Massive Entertainment, которая выпустила игру The Division. Продюсер студии Йеспер Карабанов подтвердил, что работа над «Аватаром» ведётся, но при этом подробности процесса он раскрывать не стал.

Отметим, что во время всё той же видеоконференции Ubisoft назвала сроки выхода Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine. Эти игры не придётся ждать больше двух лет, как «Аватар» — их релиз состоится с апреля по сентябрь 2021 года.

Напомним, что сегодня стало известно, что релиз игры Gran Turismo 7, которая станет эксклюзивом PlayStation 5, состоится в первой половине 2021 года.