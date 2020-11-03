Ютубер сравнил графику, физику и другие детали в Watch Dogs: Legion и GTA 5. Видео

Ютубер с ником ElAnalistaDeBits сравнил графику, проработку и другие детали свежей Watch Dogs: Legion и Grand Theft Auto V, вышедшей в 2013 году.

Посмотреть видео можно на канале ElAnalistaDeBits в YouTube.

Блогер сопоставил около десятка фрагментов, в которых показал, как сравнивается графика, физика, окружение, персонажи и их действия в различных ситуациях: при уничтожении различных объектов, при стрельбе из оружия, при погружении в воду и так далее.

Watch Dogs: Legion — экшен-игра от третьего лица с открытым миром. Legion — третья часть серии Watch Dogs и прямое продолжение Watch Dogs 2. Выход Watch Dogs: Legion на Xbox One, PS4 и ПК состоится 29 октября 2020 года. Для PS5 релиз намечен на 12 ноября, для Xbox Series X/S — 10 ноября.