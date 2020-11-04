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Стали известные подробности версии Resident Evil Village для PlayStation5

Стали известные подробности версии Resident Evil Village для PlayStation5
Киберспорт / Другие игры 0

В Resident Evil Village на PS5 оружие будет дёргаться во время стрельбы, как настоящее, благодаря тактильной отдаче. Эту и другую подробности игры опубликовали на официальном сайте PlayStation.

Ещё одной новинкой станут адаптивные триггеры. Благодаря им игроки смогут почувствовать вес и сопротивление спускового крючка. Функция трассировки лучей позволит наслаждаться пейзажами и локациями игры, а объёмный звук ещё эффективнее погрузит в атмосферу Resident Evil Village. Кроме того, теперь все сцены теперь будут загружаться намного быстрее, чем раньше.

Напомним, релиз Resident Evil Village состоится в 2021 году. Игра была анонсирована в июле во время презентации игр для PlayStation 5. Действие игры будет происходить на территории одной из европейских стран. В игре будет продолжена история Итана Уинтерса, начатая в Resident Evil 7.

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