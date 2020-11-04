Участникам WESG 2019 до сих пор не выплатили призовые

Организаторы WESG 2019 по Dota 2 спустя почти год после проведения соревнований до сих пор не выплатили призовые. Об этом на Reddit написал участник турнира Deanocide, выступавший за Alpha Wolves:
«Ответственная организация (WCG) и люди, стоящие за выплатой (Alibaba Sports), ещё не выплатили ни одной команде за участие в турнире в 2019 году. Мы отправили копии документов более четырёх месяцев назад, но денег или обещаний того, что нам заплатят, так и не было».
WESG – ежегодный международный турнир, участие в котором принимают команды, состоящие из граждан одной страны. За это чемпионат неофициально называют киберспортивной Олимпиадой.
Напомним, что в прошлом году российскую команду Hard Legion не допустили до участия в WESG 2019 по Counter Strike: Global Offensive из-за того, что два её представителя проживают в Республике Крым.
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