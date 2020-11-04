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Участникам WESG 2019 до сих пор не выплатили призовые

Участникам WESG 2019 до сих пор не выплатили призовые
Киберспорт / Dota 2 0

Организаторы WESG 2019 по Dota 2 спустя почти год после проведения соревнований до сих пор не выплатили призовые. Об этом на Reddit написал участник турнира Deanocide, выступавший за Alpha Wolves:

«Ответственная организация (WCG) и люди, стоящие за выплатой (Alibaba Sports), ещё не выплатили ни одной команде за участие в турнире в 2019 году. Мы отправили копии документов более четырёх месяцев назад, но денег или обещаний того, что нам заплатят, так и не было».

WESG – ежегодный международный турнир, участие в котором принимают команды, состоящие из граждан одной страны. За это чемпионат неофициально называют киберспортивной Олимпиадой.

Напомним, что в прошлом году российскую команду Hard Legion не допустили до участия в WESG 2019 по Counter Strike: Global Offensive из-за того, что два её представителя проживают в Республике Крым.

Игрокам из Крыма запретили участвовать в «киберспортивной Олимпиаде» WESG

Источник: Reddit

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