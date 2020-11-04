ГТА 5: лучшие моды на машины в 2020 году

GTA 5 вышла на ПК в апреле 2015 года, но остаётся актуальной и по сей день. Для поддержания интереса к игре мододелы создают различные модификации, раскрывающие пятую часть легендарной серии с другой стороны. В этой заметке мы перечислим самые актуальные и популярные на сегодняшний день модификации на транспортные средства.

Эта модификация добавляет в GTA 5 машины из GTA 4. Скачать её можно по этой ссылке.

А в этом моде вождение становится реалистичным. Каждый автомобиль ведёт себя уникально. Даже дороги и поверхности, по которым вы проедетесь, оставят после себя разные ощущения.

Видео опубликовано на YouTube-канале Killatomate85.

А следующая модификация добавляет в GTA 5 обширный автопарк тюнингованных машин.

Что касается модов на один автомобиль, то стоит обратить внимание на модификацию, которая добавляет в GTA 5 Ferrari 2015 года выпуска. Автомобиль хорошо детализирован и смотрится в игре ничем не хуже своего реального прототипа. Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Другая модификация добавляет Ferrari 458 Italia.

А эта модификация добавляет в GTA 5 McLaren P1. Машина выглядит так же здорово, как и Ferrari.

Если вы являетесь фанатом Lamborghini, то присмотритесь к этой модификации. Она добавляет в GTA Aventador 2013 года выпуска.

Видео опубликовано на YouTube-канале Gamoholik.

Другие машины Lamborghini в GTA 5:

А после установки этого мода можно прокатиться на Bugatti Veyron.

Видео опубликовано на YouTube-канале Zoheb k Shah.

Мечтали прокатиться в GTA на BMW? Тогда обратите внимание на эту модификацию.

Видео опубликовано на YouTube-канале DP Gaming.

А для любителей американских автомобилей мододелы добавили в GTA Ford Mustang GT.

А эта модификация добавляет в GTA множество реальных шин и дисков.

Не обделили мододелы и фанатов Porsche. В GTA добавили несколько машин этой марки.

А эти модификации добавляют в GTA автомобили марки Mercedes:

Но если хочется чего-то действительно большого и мощного, то для вас есть мод Hummer H1.

Видео опубликовано на YouTube-канале Евгений МЭп.

Если спорткаров, перечисленных в данной заметке, вам не хватило, то присмотритесь к Honda NSX.

А фанаты старых автомобилей могут оценить Shelby Mustang 1967 года выпуска.

Или установить модификацию, которая добавляет Dodge Challenger RT 440 1970 года выпуска.

А для любителей Chevrolet мододелы добавили в GTA Camaro 1967 года выпуска.

И, конечно же, куда без Nissan GTR. Мод с этой легендарной машиной доступен по этой ссылке.