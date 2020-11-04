В Болгарии начали продавать соль с эмблемой CS:GO

В Болгарии геймеры отыскали соль с изображением компьютерной игры Counter Strike: Global Offensive. Фото необычной находки опубликовал на Reddit пользователь с ником theyhavemydragons.

Фото: theytakemydragons / Reddit

Вместе с эмблемой CS:GO на пачке содержится предупреждение о большом содержании соли в продукте и логотип Volvo. Именно такое прозвище от игроков получила Valve Corpopation, выпустившая Dota 2, Counter Strike, Left 4 Dead и другие популярнейшие продукты.

В комментариях один килограмм такой соли предложили обменять на снайперскую винтовку AWP Dragon Lore, стоимость которой превышает $ 2000. При этом многие пользователи Reddit усомнились в подлинности изображения и попросили автора фото снять видео с необычной солью.