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В Болгарии начали продавать соль с эмблемой CS:GO

В Болгарии начали продавать соль с эмблемой CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

В Болгарии геймеры отыскали соль с изображением компьютерной игры Counter Strike: Global Offensive. Фото необычной находки опубликовал на Reddit пользователь с ником theyhavemydragons.

Фото: theytakemydragons / Reddit

Вместе с эмблемой CS:GO на пачке содержится предупреждение о большом содержании соли в продукте и логотип Volvo. Именно такое прозвище от игроков получила Valve Corpopation, выпустившая Dota 2, Counter Strike, Left 4 Dead и другие популярнейшие продукты.

В комментариях один килограмм такой соли предложили обменять на снайперскую винтовку AWP Dragon Lore, стоимость которой превышает $ 2000. При этом многие пользователи Reddit усомнились в подлинности изображения и попросили автора фото снять видео с необычной солью.

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