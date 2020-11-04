В Варшаве стали развешивать огромные плакаты с датой выхода игры Cyberpunk 2077

В Варшаве на фасадах многоэтажных домов развесили огромные плакаты, которые анонсируют окончательную дату выхода игры Cyberpunk 2077 — 10 декабря 2020 года. Как сообщает портал PPE, в ближайшие дни маркетинговая кампания затронет другие города и страны.

Развешивание баннеров с конкретной датой свидетельствует о том, что компания CD Projekt RED, которая занималась созданием Cyberpunk 2077, больше не планирует переносить релиз игры. Изначально, напомним, она должна была выйти 16 апреля, после чего премьеру отодвинули на 17 сентября, а затем — на 19 ноября.



Последний сдвиг графика, по словам главы CD Projekt RED Адама Кичиньского, связан с трудностями, возникшими при разработке версий для консолей нынешнего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.