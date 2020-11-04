Ubisoft представила тизер оперативника Aruni для операции Neon Dawn в Rainbow Six Siege

Ubisoft представила первый тизер героини Aruni из новой операции Rainbow Six Siege. Четвёртый сезон получил название Operation Neon Dawn (Операция «Неоновый рассвет»).

Настоящее имя Aruni — Апха Таварунг. Она была детективом в Королевской полиции Таиланда, принимала участие в совместной с «Термитом» операции. После серьёзного ранения (потеря руки) ушла со службы, а затем стала частным детективом и присоединилась к частной военной компании Nighthaven. Aruni – защитник, она может замедлять врагов и ограничивать их продвижение.

Полный анонс Operation Neon Dawn состоится 8 ноября на Twitch-канале Rainbow Six.

Права на видео принадлежат Ubisoft. Посмотреть титзер можно на канале Ubisoft Россия на YouTube.