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Популярный стример по WoW рассказал, что ему предложили $ 300 тыс. за стрим одной игры

Популярный стример по WoW рассказал, что ему предложили $ 300 тыс. за стрим одной игры
Киберспорт 0

Известные стримеры с большим количеством подписчиков зарабатывают много, факт. Но насколько много, можем только догадываться. Стример Asmongold с 1,7 млн подписчиков на Twitch раскрыл некоторые секреты стримерского закулисья и рассказал, сколько ему предложили за стриминг определённой игры. Что за игра, он не уточнил.

«Мне предложили более $ 300 тыс., чтобы я постримил игру в течение одного дня», — рассказал стример в своей трансляции. После этого зрители спросили, принял ли он в итоге это предложение, на что стример ответил, что пока обдумывает.

Видео опубликовано на Twitch-канале Asmongold.

Уже не в первый раз Asmongold был откровенен со зрителями. Стример уже рассказывал, что ему обещали дать более $ 200 тыс. за один лишь рекламный стрим. Можем только представить, сколько денег предлагают более популярным стримерам, таким как Ninja, xQc или Dr Disrespect. Суммы наверняка в несколько раз превышают названную Asmongold.

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