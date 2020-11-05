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В NBA 2K21 показали, как будет выглядеть молодой Коби Брайант на консолях нового поколения

В NBA 2K21 показали, как будет выглядеть молодой Коби Брайант на консолях нового поколения
Киберспорт / Другие игры 0

Официальная страница симулятора NBA 2K21 в «Твиттере» показала, как будет выглядеть в игре для консолей нового поколения легендарный баскетболист Коби Брайант в молодости, когда играл ещё под №8.

Фото можно посмотреть на официальной странице NBA 2KTV в «Твиттере».

Коби Брайант — легендарный баскетболист, который в течение двадцати сезонов выступал в НБА за одну команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, на его счету пять чемпионских титулов НБА, четыре награды MVP матча всех звёзд и многие другие достижения. 26 января 2020 года в возрасте 41 года Брайант погиб при крушении частного вертолета Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния).

Релиз NBA 2K21 состоялся 4 сентября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На консолях следующего поколения игра выйдет в день старта их продаж.

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