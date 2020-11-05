В NBA 2K21 показали, как будет выглядеть молодой Коби Брайант на консолях нового поколения

Официальная страница симулятора NBA 2K21 в «Твиттере» показала, как будет выглядеть в игре для консолей нового поколения легендарный баскетболист Коби Брайант в молодости, когда играл ещё под №8.
Фото можно посмотреть на официальной странице NBA 2KTV в «Твиттере».
Коби Брайант — легендарный баскетболист, который в течение двадцати сезонов выступал в НБА за одну команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, на его счету пять чемпионских титулов НБА, четыре награды MVP матча всех звёзд и многие другие достижения. 26 января 2020 года в возрасте 41 года Брайант погиб при крушении частного вертолета Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния).
Релиз NBA 2K21 состоялся 4 сентября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На консолях следующего поколения игра выйдет в день старта их продаж.
- 5 ноября 2020
-
00:38
- 4 ноября 2020
-
23:22
-
22:18
-
21:20
-
16:30
-
15:57
-
15:23
-
14:41
-
14:02
-
13:42
-
12:56
-
11:44
-
10:15
- 3 ноября 2020
-
17:56
-
17:04
-
16:03
-
14:26
-
14:03
-
13:14
-
13:10
-
12:33
-
10:54
- 2 ноября 2020
-
23:55
-
23:20
-
21:52
-
21:24
-
17:52
-
17:02
-
16:36
-
15:55
-
15:32
-
14:50
-
14:47
-
12:09
-
11:16