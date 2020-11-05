NVIDIA в скором времени анонсирует видеокарты RTX 3060 и RTX 3050 Ti
Согласно новой утечке, NVIDIA в ближайшее время анонсирует видеокарты GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti. Источник предполагает, что компания на этот раз не будет выпускать видеокарты, лишённые поддержки аппаратной трассировки лучей, с приставкой GTX.
Предполагается, что GeForce RTX 3060 получит 3840 ядер CUDA, а RTX 3050 Ti — 3584 ядра. Обе карточки будут построены на одном графическом процессоре GA106, а ширина шины памяти, как ожидается, будет 192-битной. Видеокарты будут иметь либо 6 Гб, либо 12 Гб видеопамяти GDDR6.
Ожидается, что RTX 3060 будет выпущена в начале января 2021 года. RTX 3050 Ti выйдет в феврале. В этом же источнике сообщается, что NVIDIA планирует выпустить RTX 3050 без приставки Ti.
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