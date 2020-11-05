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PlayStation 5 не появится в магазинах Японии в день старта продаж

PlayStation 5 не появится в магазинах Японии в день старта продаж
Киберспорт / Другие игры 0

Японское подразделение Sony Interactive Entertainment объявило, что предзаказ PlayStation 5 в Японии уже распродан и что приобрести приставку в день релиза консоли не получится. Всем, кто оформил предварительную бронь PS5, стоит уточнить способ получения товара у продавца.

Также в компании отменили любые мероприятия, связанные с запуском консоли нового поколения. На такой шаг Sony пошла из-за пандемии коронавируса.

12 ноября консоль презентуют в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах мира, включая Россию, PS5 появится 19 ноября.

PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. Разработку официально подтвердили в октябре 2018 года, а первые подробности о консоли нового поколения появились в апреле 2019 года. Название PlayStation 5 официально было озвучено лишь в октябре 2019 года.

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