PlayStation 5 не будет доступна в российских розничных магазинах на старте продаж

Sony сообщила, что консоль PlayStation 5 будет доступна только на онлайн-площадках на старте продаж. То есть её нельзя будет приобрести в российских розничных магазинах.
«В день поступления PS5 в продажу консоли будут доступны только в интернет-магазинах. Пожалуйста, планируйте свои покупки заранее», — говорится в официальном блоге компании.
Это сделано для того, чтобы обезопасить игроков, поставщиков и сотрудников от эпидемии.
«В день выхода консоли 19 ноября вы не сможете приобрести её в магазинах розничной торговли – откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах своего города в этот день в надежде приобрести PS5. Берегите себя, оставайтесь дома и оформите заказ по Сети», — добавляет компания. Игроки, оформившие предзаказ консоли в магазине розничной торговли, смогут получить её в соответствии с протоколами безопасности продавца.
12 ноября консоль презентуют в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах мира, включая Россию, PS5 появится 19 ноября.
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