Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

PS5 не будет поддерживать разрешение 1440p

PS5 не будет поддерживать разрешение 1440p
Киберспорт 0

PlayStation 5 будет несовместима с большинством игровых мониторов, так как не будет поддерживать разрешение 1440p. Об этом компания Sony напрямую сообщила IGN Италия.

Официально Sony заявляла только о поддержке 1080p и 4K. Предыдущие консоли компании не поддерживали 1440p. Это может быть связано с тем, что разрешение по большей части используется в мониторах, а не в телевизорах. Microsoft добавила поддержку 1440p для Xbox One несколько лет назад, а на Xbox Series X/S в этом разрешении можно будет запустить игры с первой Xbox или Xbox 360.

Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.

PlayStation 5 не будет доступна в российских розничных магазинах на старте продаж
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020