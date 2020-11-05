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Второй состав Virtus.pro по Dota 2 стал основным

Второй состав Virtus.pro по Dota 2 стал основным
Киберспорт / Dota 2 0

Игроки VP.Prodigy в полном составе перешли в первую команду организации по Dota 2. Об этом было сообщено 5 октября на официальном сайте клуба.

«На момент создания состава VP.Prodigy нашей основной целью было дать возможность развиваться молодым талантам на профессиональной сцене. К сентябрю эта команда уже показала феноменальный результат — дошли до финала в пяти из семи турниров и одержали победы на трёх. У нас было сразу два сильных состава, но при этом было ограничение по участию в турнирах. В конце сентября мы встали перед выбором: обновить в очередной раз состав Virtus.pro или же инвестировать и сделать ставку на VP.Prodigy. Сегодня VP.P полным составом переходит под тег Virtus.pro», — говорит генеральный менеджер клуба Сергей Гламазда.

Напомним, бывший основной состав организации по Dota 2 в лице Алексея Solo Березина, Игоря iLTW Филатова, Бакыта Zayac Эмилжанова, Владимира No[o]ne Миненко и Романа Resolut1on Фоминока был отправлен в инактив 23 сентября.

Нынешние игроки основного состава Virtus.pro по Dota 2:

  • Егор epileptick1d Григоренко
  • Данил gpk Скутин
  • Дмитрий DM Дорохин
  • Виталий Save- Мельник
  • Ильяс illias Ганеев.
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