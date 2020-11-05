Второй состав Virtus.pro по Dota 2 стал основным

Игроки VP.Prodigy в полном составе перешли в первую команду организации по Dota 2. Об этом было сообщено 5 октября на официальном сайте клуба.
«На момент создания состава VP.Prodigy нашей основной целью было дать возможность развиваться молодым талантам на профессиональной сцене. К сентябрю эта команда уже показала феноменальный результат — дошли до финала в пяти из семи турниров и одержали победы на трёх. У нас было сразу два сильных состава, но при этом было ограничение по участию в турнирах. В конце сентября мы встали перед выбором: обновить в очередной раз состав Virtus.pro или же инвестировать и сделать ставку на VP.Prodigy. Сегодня VP.P полным составом переходит под тег Virtus.pro», — говорит генеральный менеджер клуба Сергей Гламазда.
Напомним, бывший основной состав организации по Dota 2 в лице Алексея Solo Березина, Игоря iLTW Филатова, Бакыта Zayac Эмилжанова, Владимира No[o]ne Миненко и Романа Resolut1on Фоминока был отправлен в инактив 23 сентября.
Нынешние игроки основного состава Virtus.pro по Dota 2:
- Егор epileptick1d Григоренко
- Данил gpk Скутин
- Дмитрий DM Дорохин
- Виталий Save- Мельник
- Ильяс illias Ганеев.
- 5 ноября 2020
-
18:29
-
17:45
-
17:40
-
15:34
-
15:18
-
13:24
-
12:59
-
00:38
- 4 ноября 2020
-
23:22
-
22:18
-
21:20
-
16:30
-
15:57
-
15:23
-
14:41
-
14:02
-
13:42
-
12:56
-
11:44
-
10:15
- 3 ноября 2020
-
17:56
-
17:04
-
16:03
-
14:26
-
14:03
-
13:14
-
13:10
-
12:33
-
10:54
- 2 ноября 2020
-
23:55
-
23:20
-
21:52
-
21:24
-
17:52
-
17:02